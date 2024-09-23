على وقع القصف الإسرائيلي المكثف على حزب الله.. فرار جماعي من جنوب لبنان إلى شماله

المصدر: رويترز

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في مشهد أعاد للبنانيين ذكريات مؤلمة، انتظمت صفوف طويلة من السيارات على الطرق السريعة ميممة تجاه الشمال، اليوم الاثنين، بعد أن أجبر القصف الإسرائيلي المكثف على جنوب لبنان الأسر على المغادرة، آباء وأمهات يحتضنون أبناءهم حاملين أمتعتهم في حقائب على أسطح السيارات بينما كان الدخان الأسود يتصاعد من خلفهم.

كانت أعداد لا حصر لها من السيارات والشاحنات الصغيرة والبيك آب محملة بالأمتعة ومكتظة بالركاب. وشوهدت سيارات تحمل عدة أجيال من عائلة واحدة. وفرت أسر أخرى بسرعة دون أن تأخذ معها سوى الضروريات الأساسية التي جمعتها بينما كانت القنابل تتساقط من فوقهم.

وتتبادل إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار عبر الحدود منذ بدء الحرب في غزة العام الماضي، لكن إسرائيل كثفت حملتها العسكرية بسرعة خلال الأسبوع المنصرم.

ومع تصاعد القصف ليشمل أنحاء أخرى من لبنان اليوم الاثنين، تلقى السكان مكالمات هاتفية مسجلة مسبقاً من الجيش الإسرائيلي تأمرهم بمغادرة منازلهم من أجل سلامتهم.

يوم دامٍ

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 356 شخصا قتلوا في القصف وأصيب 1246 منذ الصباح، وقال مسؤول إن هذا هو اليوم الأكثر دموية في البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990.

من جهتها، أعلنت إسرائيل أنها ضربت نحو 800 هدف مرتبط بجماعة حزب الله وإن المباني التي ضربتها تحتوي على أسلحة تابعة للجماعة.. وشاهد البعض الدمار عن قرب.

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