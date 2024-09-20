مصدر لبناني يكشف مكونات بطاريات «الوكي-توكي» المنفجرة لدى «حزب الله»

المصدر: رويترز

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كشف مصدر لبناني مطلع مكونات بطاريات «الوكي-توكي» التي انفجرت هذا الأسبوع لدى «حزب الله».

وأوضح المصدر أن بطاريات هذه الأجهزة كانت ممزوجة بمركب شديد الانفجار يعرف باسم «بيتين»، مشيراً إلى أن الطريقة التي تم بها زرع المادة المتفجرة في البطارية جعلت من الصعب للغاية اكتشافها.

كان جهاز الأمن البلغاري قد أكد، اليوم، أنه لم يتم استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) في بلغاريا من تلك التي استخدمت في هجوم لبنان.

وقالت السلطات البلغارية، أمس، إن وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فتحت تحقيقاً في احتمال وجود صلة لإحدى الشركات ببيع أجهزة البيجر لجماعة حزب الله اللبنانية التي انفجرت هذا الأسبوع في هجوم متزامن.

واستجوب ممثلو الادعاء في تايوان، في وقت متأخر من مساء أمس، رئيس ومؤسس شركة أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي تعرف باسم (بيجر) المرتبطة بتفجير آلاف من تلك الأجهزة في هجوم استهدف جماعة حزب الله في لبنان، ثم أطلق سراحه في وقت لاحق.

وقال رئيس شركة جولد أبوللو ومؤسسها شو تشينغ كوانغ، ومقرها تايوان، إن الشركة لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، بل صنعتها شركة بي.إيه.سي، ومقرها بودابست، والتي لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.

وأظهرت صور لأجهزة الاتصال المدمرة تصميماً وملصقات على ظهرها تتطابق مع الأجهزة التي تصنعها جولد أبوللو.

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