إسرائيل تقصف منزلاً في غزة وتقتل 6 فلسطينيين

المصدر: د ب أ

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قُتل ستة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم، إثر استهداف طيران الجيش الإسرائيلي منزلاً في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بمقتل ستة مواطنين، ووقوع عدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلتي أبو الهطل وزيارة قرب منتزه بلدية مدينة غزة، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونسفت قوات الجيش الإسرائيلي مباني السكنية جنوب شرق مدينة غزة، كما نسفت عدداً من المباني شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتفع عدد القتلى في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى 41 ألفاً و272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفاً و551، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب «وفا».

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