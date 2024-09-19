الصحة العالمية: انفجار أجهزة الاتصالات في لبنان عطل القطاع الصحي

المصدر: رويترز

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قالت منظمة الصحة العالمية اليوم "الخميس" إن انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية (بيجر) وأجهزة اتصالات لاسلكية أخرى في لبنان هذا الأسبوع أدى إلى "تعطيل خطير" في القطاع الصحي الهش بالفعل في البلاد.

وذكر تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام المنظمة في مؤتمر صحفي أن المنظمة وزعت أكياس دم وإمدادات علاجية في البلاد.

وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية في الإفادة نفسها "تعرضت منظومة الصحة بأكملها لضغط شديد بسرعة كبيرة جدا".

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