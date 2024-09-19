قطر تحدد سعر خام الشاهين تحميل نوفمبر عند أعلى مستوى في 5 أشهر

المصدر: رويترز

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قالت مصادر تجارية اليوم الخميس إن شركة قطر للطاقة حددت سعر خام الشاهين في العقود محددة الأجل للتحميل في نوفمبر عند أعلى مستوى في خمسة أشهر، وسط قوة الطلب على خام الشرق الأوسط في آسيا قبل ذروة الاستهلاك خلال الشتاء.

وتم تحديد السعر للتحميل في نوفمبر عند علاوة 2.09 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، بزيادة 1.22 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

وتحدد السعر بعد أن باعت قطر للطاقة شحنتين عبر عطاء.

وقالت المصادر إن أرامكو للتجارة اشترت شحنة للتحميل يومي الأول والثاني من نوفمبر على أساس سعر بعلاوة 2.10 دولار و2.20 دولار للبرميل فوق أسعار دبي بينما اشترت يونيبك شحنة للتحميل في 27 و28 نوفمبر بعلاوة بين 1.90 دولار ودولارين للبرميل.

وعلى نحو منفصل، باعت قطر للطاقة شحنة واحدة من الخام البري لمصفاة إيدميتسو اليابانية بعلاوة بين 1.10 دولار و1.20 دولار للبرميل فوق أسعار دبي، كما منحت شحنة من الخام البحري لشركة إنيوس بعلاوة دولار واحد للبرميل، حسبما ذكرت المصادر.

وتبلغ كل شحنة 500 ألف برميل.

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