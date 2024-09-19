آيكوم اليابانية: لا يمكننا تأكيد شحن منتج لاسلكي مرتبط بانفجارات لبنان

المصدر: رويترز

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قالت شركة آيكوم اليابانية لتصنيع معدات الاتصال اللاسلكية إنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الشركة شحنت منتجا مرتبطا بالانفجارات التي وقعت في لبنان.

وأضافت الشركة أن البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز، الذي تم إيقاف مبيعاته منذ نحو 10 سنوات، تم إيقافها أيضا.

وتابعت أن المنتجات التي تصدرها إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية.

كانت الشركة المصنعة لأجهزة الاتصال اللاسلكي، أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم أنها تحقق في تقارير تفيد بانفجار أجهزة راديو ثنائية الاتجاه تحمل شعارها في لبنان.

وأكدت الشركة، المدرجة في بورصة طوكيو، في بيان رسمي أنها ستنشر معلومات محدثة على موقعها الإلكتروني بمجرد توفر نتائج التحقيق.

هذه الأحداث جاءت بعد سلسلة من الانفجارات التي طالت أجهزة لاسلكية محمولة تابعة لجماعة حزب الله المسلحة في جنوب لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، في أكثر الأيام دموية منذ بدء القصف المتبادل عبر الحدود مع إسرائيل قبل نحو عام.

وقد أضافت هذه الانفجارات إلى التوترات المتصاعدة غداة وقوع انفجارات مشابهة في أجهزة اتصال تعرف باسم "بيجر" تخص الجماعة، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن سلامة هذه الأجهزة.

الانفجارات التي وقعت يوم الأربعاء في لبنان أسفرت عن مقتل 20 شخصًا وإصابة أكثر من 450 آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية. فيما ارتفع عدد القتلى في انفجارات يوم الثلاثاء إلى 12، بينهم طفلان، بالإضافة إلى إصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

وقد أظهرت الصور التي نشرت لأجهزة الاتصال المنفجرة لوحات داخلية تحمل شعار "آيكوم" و"صنع في اليابان"، مما زاد من الشكوك حول تورط هذه الأجهزة في التفجيرات.

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