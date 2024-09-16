مستوطنون يعتدون على الطلبة والمعلمين في مدرسة بأريحا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت مصادر فلسطينية بـ "اعتداء مستوطنين، اليوم الاثنين، على الطلبة والكادر التعليمي في مدرسة "عرب الكعابنة الأساسية"، في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "مستوطنين مسلحين هاجموا تجمع عرب الكعابنة في منطقة المعرجات، واعتدوا بالضرب على مسن، واقتحموا المدرسة الأساسية واعتدوا بالضرب على الطلبة والمدرسين قبل احتجازهم".

وأضافت أن "حالة من الذعر والخوف بين صفوف المواطنين خاصة النساء، والأطفال".

وقال الهلال الأحمر في بيان مقتضب، إن "طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات اعتداء بالضرب من المستعمرين، وتم نقلهم للمستشفى".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز