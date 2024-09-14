مصر.. رئيس المخابرات ووزير الخارجية يزوران إريتريا

المصدر: د ب أ

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قام كل من رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي بزيارة لأسمرة، اليوم السبت، التقيا خلالها الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، حيث نقلا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الإريتري، تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

وفي هذا الصدد، استمعا إلى رؤية أفورقي بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب، فضلاً عن التطورات في القرن الأفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها.

واتفق الطرفان على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه، فضلاً عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه.

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