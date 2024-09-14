الرئيس السوري يكلّف غازي الجلالي بتشكيل الحكومة الجديدة

المصدر: د ب أ

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة الجديدة خلفاً لرئيس الحكومة المنتهية ولايته حسين عرنوس، وذلك وفق ما نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم.

وكان الأسد عقد، أمس، اجتماعاً مع القيادة المركزية لحزب البعث الحاكم في سوريا، تناولت تكليف رئيس لمجلس الوزراء بتشكيل الوزارة الجديدة.

ومن المقرر الإعلان عن التشكيلة الحكومية خلال الأيام المقبل على أن تقدم بيانها الحكومي أمام مجلس الشعب السوري في 25 من الشهر الجاري.

والجلالي وزير سوري من مواليد دمشق 1969 حاصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992، وحاصل على دكتوراه في الهندسة المدنية تخصص إدارة التشييد من جامعة عين شمس عام 2000، وماجستير علوم في الهندسة المدنية من الجامعة ذاتها في مصر، ودبلوم الدراسات العليا في الهندسة المدنية من جامعة دمشق، وإجازة في الهندسة المدنية عام 1992 من الجامعة ذاتها.

وشغل منصب وزير الاتصالات والتقانة منذ 10 أغسطس 2014 حتى الثالث يونيو 2016، ويشغل منصب رئيس الجامعة السورية الخاصة منذ 11 سبتمبر 2023، وهو أستاذ مساعد في جامعة دمشق متزوج وله ثلاثة أولاد ولدان وبنت.

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