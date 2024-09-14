إسرائيل تفرج عن 9 معتقلين من قطاع غزة

المصدر: د ب أ

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أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم، عن تسعة فلسطينيين من قطاع غزة، ممن اعتُقلوا خلال الحرب المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، «اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف و700 مواطن في الضّفة، بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطينيي عام 1948».

وطبقاً للوكالة «تصاعدت بالتزامن مع ذلك وبشكل غير مسبوق، عمليات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين وفقاً لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفذت بحقهم، وأبرزها التّعذيب، والتّجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، عدا ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل».

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