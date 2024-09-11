الاتحاد الأوروبي يحذر من تحويل «الضفة» إلى «غزة جديدة»

المصدر: (دبي، عواصم - أمجد عرار، وكالات)

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حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، من أن تتحول الضفة الغربية المحتلة الى «غزة جديدة»، غداة مضاعفة إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة خلال الأسابيع الأخيرة، ومع تزايد أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون والمواجهات مع الفلسطينيين، وتوسيع بناء المستوطنات.

وقال بوريل، أمس، بالقاهرة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة العادية 162 لمجلس الجامعة إن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل الجهود المصرية القطرية الأمريكية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

إلى ذلك وللمرة الثانية خلال شهرين، وبنفس المكان، قصفت إسرائيل مخيمات إيواء للنازحين في منطقة المواصي في خان يونس، وهي المنطقة التي سبق أن تعرضت لغارة دامية في يوليو الماضي.

ولقي أكثر من 40 فلسطينياً حتفهم وأصيب 60 آخرون، في مجزرة نتجت عن غارة جوية، أمس، واستهدفت مواصي خان يونس، والتي حددتها إسرائيل «منطقة إنسانية»، بينما قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف مركز قيادة لــــــ«حماس» التي نفت تواجد أي من عناصرها في المكان. وأكد الدفاع المدني أن المنطقة التي طالها القصف كان فيها أكثر من 200 خيمة للنازحين، مشيراً إلى تضرر من 20 إلى 40 منها بشكل كامل.

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