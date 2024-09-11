إسرائيل بصدد إنهاء القتال في غزة والتحول إلى لبنان

المصدر: تل أبيب، بيروت - وكالات

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أكدت إسرائيل مجدداً أنها بصدد التحرك على الجبهة الشمالية مع لبنان، حيث تقترب من إنهاء القتال في قطاع غزة، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس، إن القوات الإسرائيلية تقترب من إتمام مهمتها في قطاع غزة، وإن تركيزها سيتحول إلى الجبهة الشمالية مع لبنان.

وأضاف غالانت للقوات في الشمال، في مقطع مصور أرسله مكتبه، «مركز الثقل يتحرك شمالاً، ونحن على وشك استكمال مهامنا في الجنوب، لكن مهمتنا هنا لم تنجز بعد».

يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل محمد قاسم الشاعر، أحد كبار قادة «حزب الله» الميدانيين، في غارة جوية بالقرب من القرعون وهي إحدى قرى البقاع بلبنان، ووصف الجيش الشاعر بأنه كان له دور فعال في التخطيط للعديد من الهجمات ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن القضاء عليه وجه ضربة كبيرة لقدرات الحزب.

وقال مصدر مقرب من الحزب مفضلاً عدم الكشف عن هويته: إن «محمد قاسم الذي استهدف بغارة إسرائيلية على دراجة نارية في البقاع هو قيادي ميداني في قوة الرضوان»، وهي قوة النخبة في «حزب الله».

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام في جنوب لبنان، كما ألقت محلقة إسرائيلية القنابل على منطقة مفتوحة بين بلدتي كفركلا وديرميماس الجنوبيتين.

9 جرحى

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة تسعة أشخاص بجروح طفيفة في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مدينة النبطية الجنوبية، كما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة، في غارة شنها الجيش الإسرائيلي على أطراف بلدة جويا في الجنوب. كما ألقت محلقة إسرائيلية القنابل على منطقة مفتوحة بين بلدتي كفركلا و ديرميماس الجنوبيتين.

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية فإن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ جو- أرض دراجة نارية على طريق باب مارع - صغبين في البقاع الغربي، وتصادف مرور سيارة مدنية أثناء الاستهداف، ما أدى إلى سقوط جرحى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مبان يستخدمها «حزب الله» في جنوب لبنان في هجمات جوية الليلة قبل الماضية. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن الجيش أن المواقع التي استهدفتها الهجمات كانت في بلدات عيتا الشعب والخيام والناقورة. من جانبه، أعلن «حزب الله» أن عناصره استهدفوا مربض مدفعية إسرائيلي تابع للكتيبة 411 في «نافيه زيف»، ومقراً قيادياً قوات من لواء غولاني في قاعدة «جبل نيريا» بعشرات صواريخ الكاتيوشا، رداً على قصف إسرائيل مدينة «النبطية» الجنوبية والبقاع الغربي.

وكان الحزب أعلن في بيان سابق أن عناصره استهدفوا موقع «رويسات ‏العلم» بقذائف المدفعية.

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