المغرب يمنع 45 ألف مهاجر من العبور إلى أوروبا منذ بداية العام

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن بيانات وزارة الداخلية إن المغرب أحبط محاولات 45015 شخصا للهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا منذ يناير وفكك 177 شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين.

وأظهرت بيانات حكومية أن المغرب أحبط العام الماضي محاولات 75184 شخصا للوصول بشكل غير قانوني إلى أوروبا، بزيادة ستة بالمئة عن العام السابق.

وذكرت الوكالة في تقريرها أمس الجمعة أن البحرية المغربية أنقذت أيضا 10859 مهاجرا من البحر منذ بداية العام، بحسب بيانات وزارة الداخلية.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها "لا تزال المملكة المغربية تواجه خلال سنة 2024 ضغطا متناميا للهجرة كنتيجة مباشرة لسيادة عدم الاستقرار في منطقة الساحل فضلا عن قابلية الحدود للنفاذ".

والدولة الواقعة في شمال أفريقيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي أو بالقفز فوق السياج المحيط بجيبي سبتة ومليلية الإسبانيين.

وعزز المغرب وإسبانيا تعاونهما في التعامل مع الهجرة غير الشرعية.

لكن في الشهر الماضي، أفادت الشرطة الإسبانية بأن مئات المهاجرين استغلوا الضباب الكثيف للوصول إلى سبتة سباحة.

وتدفع المراقبة المشددة للحدود الشمالية للمغرب عددا متزايدا من المهاجرين إلى تجربة الطريق الأطول والأكثر خطورة عبر المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز