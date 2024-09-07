البيت الأبيض يطالب بالتحقيق في مقتل أمريكية في الضفة الغربية

المصدر: د ب أ

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طالب البيت الأبيض الأمريكي، أمس، إسرائيل بالتحقيق في حادث مقتل أمريكية في الضفة الغربية.

وقالت كارين جان، بيير المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن «تواصلت مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على المزيد من المعلومات وطلبت إجراء تحقيق في الحادث»، معربةً عن صدمتها العميقة إزاء وفاتها المأساوية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: «نشعر بالأسف إزاء هذه الخسارة المأساوية». وأضاف: «أهم شيء يجب فعله هو جمع الحقائق»، مشيراً إلى أن الإجراءات والاستنتاجات «ستستند إلى الحقائق».

وأدانت تركيا وقطر مقتل الناشطة الأمريكية من أصل تركي خلال مشاركتها في مظاهرة سلمية ضد الاستيطان في بلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواطنة أمريكية لقيت حتفها برصاص القوات الإسرائيلية أثناء مشاركتها في مسيرة مناهضة للاستيطان شمالي الضفة الغربية.

وذكر تقرير الوكالة، نقلاً عن مصادر طبية، أن المرأة توفيت بعد نقلها إلى المستشفى متأثرة بإصابتها الحرجة في الرأس. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في التقرير.

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