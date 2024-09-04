السيسي :زيارتي إلى أنقرة تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين مصر وتركيا

المصدر: د ب أ

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أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،اليوم الأربعاء، عن سعادته البالغة بزيارته الأولى إلى تركيا، ولقائه مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال السيسي ، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس اليوم ، "أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس مصطفى كمال أتاتورك".

وأضاف :"ولعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين".

ووصل السيسي إلى أنقرة في زيارة رسمية واستقبله الرئيس التركي ، وفق الرئاسة المصرية .

وكانت الرئاسة المصرية أفادت بأن زيارة السيسي إلى أنقرة تأتي تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك ، إن "زيارة الرئيس المصري التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين".

وأضاف المتحدث أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة مباحثات معمقة للرئيس المصري مع الرئيس أردوغان، إضافة إلى رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي من المقرر أن يتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط. كما سيشهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون.

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