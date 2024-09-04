رابطة العالم الإسلامي تُدين تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا

المصدر: د ب أ

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أدانت رابطةُ العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها ، مساء الثلاثاء ، باستنكارٍ كبير، تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا، و"المحاولات العبثية لتبرير انتهاكاتها المتواصلة لكل القوانين والأعراف الدولية".

وفي بيانٍ للأمانةِ العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبدالكريم العيسى، بـ "الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، استهتاراً بكل الأعراف والقوانين الدولية، وتقويضاً للمساعي الحميدة التي تُبذل من أجل وقف الحرب"، مؤكداً في هذا السياق؛ "التضامن التام إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة كل المزاعم الإسرائيلية".

كما جدّد العيسى دعوة الرابطة المُلحّة للمجتمع الدولي "ليقف وقفةً صادقةً وجادّةً لإنهاء هذه المأساة الإنسانية المروّعة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، واتّخاذ إجراءات فاعلة وملموسة لضمان وقف هذا العدوان الوحشي المتواصل".

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي الاثنين، إبداء أي مرونة بشأن الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية، لإتاحة المجال لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة السيطرة عليه بالنسبة لإسرائيل، معتبرا أنه يمثل "شريان حياة رئيسيًا لحركة حماس".

وقال نتنياهو إن "تحقيق أهداف الحرب يمر عبر محور فيلادلفيا من أجل ضمان عدم تهريب الرهائن إلى خارج غزة وعدم تدفق السلاح إلى غزة"،

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