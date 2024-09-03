مقتل طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في طولكرم

المصدر: د ب أ

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قُتل طفل فلسطيني، فجر اليوم، برصاص إسرائيلي، خلال الاقتحام المتواصل لمخيم طولكرم بالضفة الغربية.

وأوضحت مصادر طبية ومحلية أن «طفلاً استُشهد بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس، أثناء وجوده مع والده في أحد أحياء المخيم، فيما أصيب والده برصاص الاحتلال في الخاصرة»، مشيرةً إلى أنه «تم نقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي»، وذلك بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ووفق الوكالة، «أسفر العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، منذ الأربعاء الماضي وحتى اللحظة، عن استشهاد 31 مواطناً، بينهم 18 في محافظة جنين، وستة في طولكرم، وأربعة في طوباس، وثلاثة في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 683».

وبحسب مصادر محلية، عاودت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم، اقتحام مدينة طولكرم، لافتةً إلى أن «قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة برفقة جرافات عسكرية، وتمركزت في عدة أحياء منها، وعلى مدخل مخيم طولكرم».

وذكرت المصادر أن جرافات الاحتلال شرعت في عمليات تجريف وتخريب للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في مدخل المخيم.

وتواصل القوات الإسرائيلية «اقتحام مخيم طولكرم وسط تشديد الحصار عليه ونشر القناصة في محيطه على البنايات العالية الكاشفة له، في الوقت الذي لم تفارق طائرات الاستطلاع تحليقها في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض».

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