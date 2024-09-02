ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط تعلن "القوة القاهرة" في حقل الفيل

المصدر: رويترز

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي اعتباراً من اليوم الاثنين.

وتتولى شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، تشغيل الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا.

وتوقفت صادرات النفط في الموانئ الليبية الرئيسية اليوم وظل الإنتاج منخفضا في جميع أنحاء البلاد وسط مواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة من أجل السيطرة على البنك المركزي وإيرادات النفط.

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