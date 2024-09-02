وفاة فلسطيني بعد اعتقاله بساعات في جنين

المصدر: د ب أ

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أفادت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الاثنين، بأن طواقمها تسلمت جثمان أسير فلسطيني من حاجز سالم العسكري، غرب جنين.

وقالت الجمعية في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ، إن طواقمها تسلمت الجثمان ، ونقلته إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية، بأن "الشهيد من قرية كفر دان غرب جنين، واعتقلته قوات الاحتلال من منزله فجر اليوم، وهو أب لأسيرين وآخر جريح".

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن "الشهيد الأسير أيمن راجح عابد من قرية كفر دان، وصل مكبل اليدين، وتبين وجود آثار تعذيب على جسده بعد معاينة جثمانه" ، مؤكدا "ظهور علامات ضرب على أماكن متفرقه من جسده، وهو ما يؤكد تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله".

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