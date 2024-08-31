إسرائيل تصدر أمراً باعتقال طفل فلسطيني في رام الله

المصدر: د ب أ

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أصدرت السلطات الإسرائيلية أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر بحق طفل فلسطيني (14 عاماً) من بلدة عبوين شمال رام الله بالضفة الغربية.

وقال صبحي عبد الكريم، والد الطفل، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن «قوات الاحتلال اقتحمت المنزل في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، واحتجزت نجله عمار في غرفة وحققت معه، واعتدت عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته برضوض وكدمات، قبل أن تعتقله وتنقله إلى معتقل عوفر»، مؤكداً أن «محكمة الاحتلال أصدرت بحق نجله أمراً باعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر».

ووفق مؤسسة الضمير، فإن «الطفل عمار واحد من أكثر من 250 طفلاً داخل معتقلات الاحتلال، وواحد من 40 طفلاً يقبعون رهن الاعتقال الإداري التعسفي، وهو أصغرهم عمراً، حيث تستخدم سلطات الاحتلال على مدى سنوات الاعتقال الإداري التعسفي بحق فئات المجتمع الفلسطيني كافة، كأداة من أدوات القمع والسيطرة».

ووفق نادي الأسير، «بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال نحو 9900 معتقل، وذلك حتى بداية شهر أغسطس 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3432، أما عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة فقد بلغت 720».

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