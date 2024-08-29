انقطاع الاتصالات والإنترنت عن جنين خلال هجوم إسرائيل متواصل

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية و«أوريدو»، اليوم، انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن محافظة جنين، بسبب العملية الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثاني على التوالي.

وأشارت الشركتان، في بيانين منفصلين اليوم، أوردتهما وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إلى تضرر المسارات الرئيسة والاحتياطية المغذية لشبكة الاتصالات في محافظة جنين، بسبب تدمير الاحتلال الواسع للبنى التحتية.

وأضافتا أن الطواقم الفنية تحاول منذ يوم أمس الوصول إلى المناطق المتضررةـ، إلا أن الأوضاع الميدانية تحول دون ذلك.

وأوضحت غرفة العمليات المركزية التابعة للهلال الأحمر، فقدان الاتصال بمركز إسعاف جنين وطواقمه بشكل كامل، حيث تفيد الأنباء بانقطاع شبكة الاتصال الخلوي، وكذلك الأرضي وشبكة الإنترنت، إضافة إلى توقف أجهزة الإرسال اللاسلكي أيضاً.

وارتفعت حصيلة القتلى في اليوم الثاني من العملية العسكرية على جنين ومخيمها، إلى ثمانية، والإصابات إلى سبع بينها حالة خطيرة، وعدد من المعتقلين، فيما تواصل القوات الإسرائيلية محاصرة مستشفيي ابن سينا، والشهيد خليل سليمان الحكومي.

وتواصل القوات الإسرائيلية حصار المدينة، واقتحام الحي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية، إلى محيط مخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر.

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