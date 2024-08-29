«الأونروا»: 3 آلاف شخص يبدأون حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

المصدر: د ب أ

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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم، أن أكثر من 3000 شخص سيبدأون قريباً حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة.

وقال المدير الميداني لوكالة الأونروا في غزة، سام روز، في منشور على منصة «إكس»، اليوم: «لقد شكَّل نقص المياه والرعاية الصحية ووصول المساعدات الإنسانية عاصفة كاملة من الظروف التي أدت إلى ظهور شلل الأطفال مرة أخرى في غزة».

وأضاف أن أكثر من 3000 شخص، بما في ذلك أكثر من 1000 من الأونروا، سيبدأون قريباً حملة تطعيم رئيسية في قطاع غزة.

وكان وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان أعلن أن مليوناً ومئتي ألفَ جرعة من لقاح شلل الأطفال وصلت، مساء يوم الأحد الماضي، إلى مستودعات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في قطاع غزة، وتم حفظها ضمن سلسلة التبريد اللازمة، فيما يتم العمل على توفير 400 ألف جرعة أخرى، لتطعيم أكثر من 95% من الأطفال من عمر يوم حتى 10 سنوات.

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