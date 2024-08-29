ارتفاع ضحايا الهجوم الإسرائيلي شمال الضفة الغربية إلى 16 قتيلاً

المصدر: د ب أ

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تواصل القوات الإسرائيلية، لليوم الثاني، عملياتها العسكرية على محافظتي جنين وطولكرم، فيما انسحبت من طوباس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن «العدوان على شمال الضفة الغربية، وهو الأوسع منذ اجتياح عام 2002، أسفر عن استشهاد 16 مواطناً وإصابة أكثر من 30 آخرين، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 668».

ووفق المصادر، «وسعت قوات الاحتلال عدوانها على طولكرم ليشمل مخيمها إلى جانب مخيم نور شمس، وداهمت عشرات المنازل فيه وأخضعت عددا كبيرا من المواطنين للتحقيق الميداني، فيما تواصل حصار مخيم نور شمس وتغلق مداخله كافة مع اقتحام المنازل وتفتيشها».

وبحسب مصادر فلسطينية، «قُتل خمسة فلسطينيين، على الأقل، بينهم مسؤول سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة الغربية خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي».

وتواصل القوات الإسرائيلية حصار مدينة جنين واقتحام الحي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية، إلى محيط مخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر.

وأشارت الوكالة إلى أن «جرافات الاحتلال تواصل تدمير مركبات المواطنين وممتلكاتهم، وتجريف الشوارع والبنية التحتية في المدينة والمخيم».

وطبقاً للوكالة، «انسحبت قوات الاحتلال من مخيم الفارعة في طوباس، بعد عدوان استمر أكثر من 30 ساعة، وخلّف أربعة شهداء، وعدداً من المعتقلين، ودماراً في المنازل والبنية التحتية».

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