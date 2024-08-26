مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

المصدر: د ب أ

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اقتحم مستوطنون اليوم الإثنين، المسجد الأقصى في مدينة القدس، بحماية الشرطة الإسرائيلية، بحسب ما أوردته وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنون اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضاف الشهود أن الشرطة الاسرائيلية شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات المسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

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