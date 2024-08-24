مقتل 50 فلسطينياً في غارات إسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، بمقتل 50 فلسطينيا على الأقل جراء غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة.

وأفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية في وقت سابق من اليوم، بمقتل 11 فلسطينياً، وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي طال مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة ومخيم النصيرات في وسط القطاع.

وكانت مصادر صحية قد أفادت في وقت سابق من اليوم بـ"استشهاد 9 مواطنين، بينهم طفلان وامرأة، وبإصابة 15 مواطنا على الأقل جراء قصف الاحتلال منزلا في شارع المدرسة بحي الأمل، غرب خان يونس، بينما أصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي في محيط شارع السلام في جورة اللوت، ومحيط منطقة التحلية جنوب وشرق المدينة"، بحسب ما أوردته وكالة "معا" الفلسطينية اليوم.

وأشارت الوكالة إلى أن 3 مواطنين أصيبوا جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات.

وقالت مصادر في الدفاع المدني إن "قصفا إسرائيليا مركزا أدى إلى نسف مبان سكنية بمنطقة دوار الكويتي ومربع عليين والكلية الجامعية جنوب مدينة غزة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز