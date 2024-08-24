لا مكان آمناً في غزة.. إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة للفلسطيينيين

المصدر: د ب أ

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أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم السبت تحذيرا جديدا بإخلاء الفلسطينيين في شرق دير البلح ومنطقة المغازي في وسط قطاع غزة ، في وقت أصبح فيه القطاع يفتقر لأي مكان آمن يلجأ إليه النازحون.

ونشر الجيش الإسرائيلي خريطة للمناطق التي يجب إخلاؤها وتضمنت بلديات المصدر والمغازي والحارات البساتين، الانصار، الديمثاء، الصفا، السدره, شرق دير البلح والمفرق الشرقي لدير البلح والمتواجدين بجانب شارع صلاح الدين في هذه المنطقه وتحديدًا في بلوكات 125, 126, 2231, 2232:

ويتعين على الفلسطينيين في المناطق المشار إليها الانتقال إلى المنطقة الإنسانية التي حددتها إسرائيل، والتي تبلغ مساحتها حاليا حوالي 42 كيلومترا مربعا (16 ميلا مربعا)، أو 11 بالمئة من إجمالي مساحة قطاع غزة.

ويوم السبت الماضي ،طالب الجيش الإسرائيلي، بإخلاء مناطق واسعة في المغازي وسط قطاع غزة.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح، حيث يأمرهم الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطقهم التي يقيمون فيها استعدادا لقصفها وتدميرها، في وقت أصبح فيه قطاع غزة يفتقر لأي مكان آمن يلجأ إليه النازحون.

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