وفد من حماس يتوجه للقاهرة دون المشاركة في مفاوضات الهدنة

المصدر: رويترز

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أعلنت حركة «حماس»، في بيان، أن وفداً من الحركة، برئاسة القيادي خليل الحية، سيصل إلى القاهرة مساء اليوم، «للاستماع (من الوسطاء) لنتائج المفاوضات التي جرت في القاهرة» بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مصدران أمنيان مصريان إن وفدين، أحدهما أمريكي والآخر إسرائيلي، بدآ يوم الخميس جولة جديدة من الاجتماعات في القاهرة تستمر يومين بهدف حل الخلافات بشأن مقترح الهدنة.

وقال عزت الرشق، المسؤول الكبير في حماس، اليوم: «تؤكد حماس التزامها بما وافقت عليه في الثاني من يوليو والمبني على إعلان (الرئيس الأمريكي جو) بايدن وقرار مجلس الأمن».

وقال مسؤول كبير في حماس إن الحركة قبلت في يوليو اقتراحاً أمريكياً لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، ومنهم عسكريون ومدنيون من الرجال، بعد 16 يوماً من بدء المرحلة الأولى من اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.

وقال القيادي في حماس محمود مرداوي للمركز الفلسطيني للإعلام التابع للحركة إن زيارة الوفد إلى القاهرة «لا تعني دخولنا في جولة المفاوضات المقبلة».

وتؤدي مصر، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر، دور الوسيط في مفاوضات متعثرة منذ شهور، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، فضلاً عن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والفلسطينيين.

واشتعل فتيل الحرب الدائرة في السابع من أكتوبر تشرين الأول عندما قاد مسلحون من حماس هجوما على إسرائيل التي قالت إنه أدى لمقتل نحو 1200 إسرائيلي وأجنبي وخطف نحو 250 رهينة.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الرد الإسرائيل المتواصل حتى الآن أودى بحياة ما يزيد على 40 ألفا من الفلسطينيين في غزة.

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