انتخاب حمودة صباغ رئيساً لمجلس الشعب السوري

المصدر: د ب أ

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فاز المحامي حمودة صباغ بمنصب رئيس مجلس الشعب السوري بدوره التشريعي الرابع بالتزكية في الجلسة الاستثنائية الثانية لأداء أعضاء مجلس الشعب السوري القسم التي عقدت اليوم.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوماً يقضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم أمس.

وأدى نصف أعضاء مجلس الشعب السوري أمس اليمين الدستورية واستكملت اليوم، ثم تلاها انتخاب رئيس مجلس الشعب، ورُشح نائب واحد فقط لمنصب رئيس مجلس الشعب وهو المحامي حمودة الصباغ، وهو مرشح من دائرة محافظة الحسكة، وهو رئيس مجلس الشعب في الدور التشريعي الثالث.

ومع عقد البرلمان الجلسة الاستثنائية الأولى وأداء أعضاء مجلس الشعب القسم تصبح الحكومة السورية في حكم المستقيل.

وكشفت مصادر في البرلمان عن أن الرئيس الأسد سوف يصدر مرسوماً بتكليف رئيس للحكومة وتقديم بيانها أمام مجلس الشعب في 25 من الشهر المقبل.

وانتخب مجلس الشعب ماهر حجار بالتزكية نائباً لرئيس مجلس الشعب السوري، وهو عضو سابق في البرلمان، ورشح نفسه للرئاسة الجمهورية.

وجرت الانتخابات البرلمانية في سوريا في 25 من الشهر الماضي، وفاز في الانتخابات 250 عضواً، وتصدَّر حزب البعث عدد الأعضاء، إذ يملك إلى جانب الجبهة الوطنية التقدمية 195 عضواً.

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