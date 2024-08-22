الجيش الإسرائيلي يقصف منزلاً في مخيم طولكرم ويقتل شاباً فلسطينياً

المصدر: د ب أ

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قُتل فلسطيني، صباح اليوم، في قصف القوات الإسرائيلية منزلاً في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن «شاباً (38 عاماً) استشهد متأثراً بإصابته الخطيرة في الرأس، من جراء قصف الاحتلال أحد المنازل في المخيم».

ووفق المصادر، «جرفت آليات الاحتلال فجراً البنية التحتية في شوارع المخيم، وفي حارات حمام، والمدارس، وقاقون، والمقاطعة، والبلاونة، والمربعة، والعكاشة، وتعمدت تخريب الممتلكات العامة والخاصة من منازل ومحلات تجارية على طول شارع الخدمات وسط المخيم».

وأغلقت الجرافات الإسرائيلية «جميع مداخل حارة المقاطعة عند المدخل الغربي للمخيم، وأزقتها بالسواتر الترابية، فيما انتشرت آليات عسكرية أخرى على طول شارع نابلس المحاذي لمدخل المخيم الشمالي، وفي ضاحية ذنابة الملاصقة له».

ودفعت القوات الإسرائيلية بمزيد من آلياتها إلى المخيم الذي فرضت عليه حصاراً مشدداً، وسط سماع أصوات انفجارات وأعيرة نارية، تزامناً مع إطلاق القنابل الضوئية، وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

كانت صحيفة «يديعوت أحرنوت» ذكرت، اليوم، أن الجيش الإسرائيلي بدأ مع جهاز الأمن العام الاسرائيلي (شين بيت) وقوات الدفاع الإسرائيلية، عملية عسكرية في طولكرم ليلة الأربعاء/الخميس.

وهاجمت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مجموعة مسلحة خلال العملية، ما أدى إلى تعريض القوات الموجودة في الميدان للخطر.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه تم العثور على اثنين في موقع الهجوم وقتلهما.

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