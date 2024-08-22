الخارجية الأمريكية تؤكد ضرورة إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

المصدر: د ب أ

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شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوتي بلينكن على ضرورة إتمام الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل طارئ، بهدف التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وضمان الإفراج عن الرهائن.

واعتبر بلينكن أن مقترح سد الفجوات الذي قدمه المفاوضون "عالج الفجوات المتبقية بشكل يتيح تطبيق الاتفاق بسرعة"، وفقا لبيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية بعد اتصال هاتفي بين بلينكن ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وأضاف البيان، الذي وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم الخميس، أن الاتصال تناول أيضا أهمية تخفيف التوترات في المنطقة، وأعاد الوزير الأمريكي خلاله التأكيد على "التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للأماكن الدينية في مدينة القدس".

وأعرب بلينكن عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية "على دورها القيادي في توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين".

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