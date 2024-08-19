القسام وسرايا القدس تتبنيان عملية تل أبيب

المصدر: د ب أ

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أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، تنفيذ العملية التي وقعت مساء أمس في تل أبيب.

وأكدت كتائب القسام ، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا ) على منصة إكس ، أن "العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود للواجهة طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت إنها تجري تحقيقا في انفجار مميت في تل أبيب يعتقد أنه مرتبط بمحاولة هجوم إرهابي.

وأضافت الشرطة أن عبوة ناسفة انفجرت في حقيبة ظهر شخص مساء أمس أثناء سيره في أحد شوارع الجزء الجنوبي من المدينة.

ولقى الشخص الذي كان يحمل القنبلة حتفه، وأصيب أحد المارة والذي كان يستقل دراجة كهربائية.

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