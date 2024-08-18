غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفاً و 99 قتيلا

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد ، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفا و99 قتيلا ، إلى جانب أكثر من 92 ألفا و 609 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم:" ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 25 شهيدا و72 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 317 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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