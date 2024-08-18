بينهم طالبة وأطفال.. إسرائيل تعتقل 25 فلسطينياً بالضفة الغربية

المصدر: د ب أ

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اعتقلت القوات الإسرائيلية، خلال اليومين الماضيين، 25 فلسطينياً على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم طالبة، إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء المعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، إن الاعتقالات توزعت على غالبية محافظات الضفة، ورافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازلهم.

وأشار البيان إلى أن «قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و100 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، في السابع من أكتوبر 2023».

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