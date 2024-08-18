مقتل 17 فلسطينياً على الأقل في غارة إسرائيلية وسط غزة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مسؤولون في القطاع الصحي أن 17 فلسطينياً على الأقل قُتلوا وأصيب العشرات في غارة إسرائيلية على بلدة الزوايدة في قطاع غزة أمس.

جاء ذلك بينما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة، مشيراً إلى إطلاق مسلحي حركة «حماس» قذائف صاروخية من أماكن قريبة من تلك المناطق.

وقال مسؤولو الصحة في القطاع الذي تديره حماس إن معظم القتلى من عائلة واحدة، مشيراً إلى أن من بينهم ثمانية أطفال وأربع نساء.

وقال أحد الجيران، ويدعى أبو أحمد حسن: «نايمين آمنين على فراشهم... أطفال صغار ورضع ما شافوا إلا الصواريخ ضاربين دارهم».

وقال الجيش الإسرائيلي، رداً على ذلك، إنه قصف أهدافاً لمسلحين في منطقة أُطلقت منها صواريخ على قواته، مضيفاً أن الواقعة قيد المراجعة.

وحدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»، مناطق في وسط قطاع غزة، منها المغازي القريبة من الزوايدة، يتعين على كل الموجودين بها الانتقال فوراً إلى «المنطقة الإنسانية».

وذكر أن المسلحين يطلقون صواريخ من هذه المواقع، مؤكداً أن الجيش يتأهب للرد عليهم.

ووصف الجيش، أول من أمس، قسمين في خان يونس بأنهما خطران، وهما ضمن ما تصنفه إسرائيل منطقة إنسانية. وأمر الجيش الناس بمغادرتهما، قائلاً إن المسلحين يطلقون الصواريخ بانتظام من هناك.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن نحو 170 ألفاً من النازحين شملتهم الأوامر التي صدرت أمس، وتضمنت كذلك مناطق أخرى من الجيب خارج المناطق الإنسانية.

وأضاف المكتب، في تقرير: «هذا أحد أكبر أوامر الإخلاء في المنطقة حتى الآن، ويقلص مساحة ما تسمى (المنطقة الإنسانية) إلى نحو 41 كيلومتراً مربعاً، أو 11 في المئة من إجمالي مساحة قطاع غزة».

وقال سكان إن الدبابات الإسرائيلية واصلت توغلها في المنطقة الشرقية من دير البلح في وسط القطاع، وهي منطقة لم تدخلها من قبل، ويحتمي بها مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز