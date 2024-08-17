ميقاتي يشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافها جنوب لبنان

المصدر: د ب أ

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شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في اتصال أجراه اليوم السبت مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافها للبلدات والقرى الجنوبية.

وأجرى ميقاتي اتصالا بوزير الخارجية البريطاني تم خلاله البحث في التطورات الأمنية المستجدة في الجنوب وضرورة تكثيف الجهود لوقف دورة العنف، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني.

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي لوقف استهدافه المباشر للبلدات والقرى الجنوبية ما يؤدي الى سقوط شهداء وجرحى ودمار شديد.

وأعرب ميقاتي عن قلقه من أن دورة العنف الحالية قد تتسبب بتصعيد لا تحمد عقباه.

من جانبه، أكد وزير خارجية بريطانيا أنه سيكثف اتصالاته الديبلوماسية لوقف التصعيد ومنع تفلت الأمور على نطاق أوسع.

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