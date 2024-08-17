لبنان.. مقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية

المصدر: د ب أ

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قُتل شخص جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية، اليوم السبت، واستهدفت دراجة نارية في منطقة "قدموس" شرق مدينة "صور" في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان في بيان أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دراجة نارية في أطراف مدينة "صور" الجنوبية، أدت إلى مقتل شخص.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدة "شبعا" بالقذائف الثقيلة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدة "الناقورة" و"جبل اللبونة" في جنوب لبنان.

وألقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة على بلدة "الخيام" في جنوب لبنان مما تسبب باندلاع حريق في المكان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا و الطيري ، كما طال القصف منطقة خلة وردة عند أطراف بلدة عيتا الشعب الجنوبية وأطراف بلدة مارون الراس وحرج بلدة "كونين" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباح اليوم بلدة مركبا في جنوب لبنان.

وحلّق الطيران المسير الإسرائيلي صباح اليوم في أجواء قرى وبلدات قضاء صور وصولاً حتى مجرى نهر الليطاني في منطقة القاسمية في جنوب لبنان.

وسقط 10 قتلى و5 جرحى في غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا على منطقة وادي الكفور في جنوب لبنان.

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