غزة.. ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفاً و74 قتيلاً

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة،اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفا و74 قتيلا، إلى جانب أكثر من 92 ألفا و 537 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم:" ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 69 شهيدا و136 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 316 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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