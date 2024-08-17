24 ساعة من التوقف تهدد مستشفى العودة في غزة

المصدر: د ب أ

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كشف محمد صالحة، القائم بأعمال مدير مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر بجباليا شمال قطاع غزة، عن كارثة صحية تهدد المستشفى نتيجة تدهور الوضع الصحي في القطاع، مشيراً إلى النقص الشديد في الأدوية والوقود والمواد الغذائية.

وأوضح صالحة، في تصريحات نقلتها اليوم وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن القطاع الصحي شمال غزة يعاني نقص المستلزمات الطبية، ونفاد الوقود، مؤكداً أنه سيتوقف عن العمل خلال 24 ساعة في حال عدم دخول الوقود من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن مستشفى العودة يعمل حالياً بالمولدات الكهربائية الصغيرة قدر الإمكان لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى، لافتاً إلى أن مستشفى العودة تل الزعتر يتبع جمعية العودة الصحية والمجتمعية التي تقدم خدماتها الصحية والمجتمعية عبر مستشفياتها ومقراتها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة.

وتسببت الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة رداً على هجوم حماس جنوب إسرائيل في أكتوبر الماضي، في تدهور الوضع الصحي في القطاع من جراء النقص الحاد في الأدوية والوقود والمواد الغذائية واعتقال طواقم طبية وقصف مستشفيات.

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