مقتل 15 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على وسط غزة

المصدر: د ب أ

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كشفت مصادر طبية، اليوم، عن مقتل 15 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن «طائرات الاحتلال الحربية قصفت ليلاً بركسا ومنزلاً قرب مدخل الزوايدة على شارع صلاح الدين وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطناً على الأقل، وإصابة عشرات نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح».

وأضافت أن «المسعفين انتشلوا شهيدين وعدداً من الجرحى بقصف طائرات الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة».

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