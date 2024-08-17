قناة إسرائيلية: معارك الجيش في قطاع غزة انتهت

المصدر: د ب أ

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كشفت قناة «كان» التلفزيونية الإسرائيلية المملوكة للدولة، مساء أمس، أن المعارك التي كانت تشنّها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة قد انتهت.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين كبار قولهم إن إسرائيل يمكنها العودة إلى غزة حال توافر «معلومات استخباراتية جديدة»، لكن بشكل عام فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني قد انتهت.

وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي أبلغ صناع القرار بأنه تم القضاء على لواء رفح التابع لحماس، ولم يعد له وجود فعلي.

كما ذكرت القناة أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين كباراً أشاروا إلى أن الوقت قد حان لبدء صفقة لإطلاق سراح المحتجزين مع تفرق معظم الوحدات القتالية لحماس.

وفي بيان مشترك صدر أمس من الولايات المتحدة ومصر وقطر، ذكر أنه «خلال الـ48 ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من حكوماتنا في محادثات مكثفة كوسطاء، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى».

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