6 قتلى بغارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت مبكر اليوم، أن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في مدينة النبطية جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة الجوية استهدفت مستودع أسلحة يستخدمه مقاتلو «حزب الله».

وتصاعد التوتر في المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد هجوم صاروخي على هضبة الجولان المحتلة، أسفر عن سقوط 12 قاصراً.

وحمَّلت إسرائيل جماعة «حزب الله» اللبنانية المسؤولية عن هذا الهجوم، وردت بقتل أحد كبار قادة حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

وتعهد كل من حزب الله وإيران بالرد على إسرائيل بسبب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، في طهران.

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