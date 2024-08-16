السيسي وبايدن يبحثان جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

المصدر: د ب أ

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استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، نتائج جولة المفاوضات التي عقدت بالدوحة على مدار اليومين الماضيين، بهدف الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفق بيان رسمي.

واتفق الرئيسان على مواصلة وتكثيف الجهود المشتركة خلال الأيام المقبلة للتوصل لاتفاق يفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، حسب البيان الصادر عن الرئاسة المصرية مساء اليوم.

وأعلنت الدول التي تقوم بالوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة أن محادثات بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار في حرب غزة استمرت يومين، اختتمت اليوم الجمعة في الدوحة.

وقالت الدول الثلاث إن "الفجوات المتبقية" بين إسرائيل وحركة حماس سيتم سدها في الأيام المقبلة.

وأفادت الدول الثلاث أنه جرى تقديم مقترح للجانبين يتوافق مع مبادئ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن. ومن المقرر عقد اجتماع جديد في القاهرة قبل نهاية الأسبوع القادم من أجل التوصل إلى اتفاق في ظل هذه الشروط.

كما تناول الاتصال الهاتفي الأوضاع بالمنطقة وجهود استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث أكد السيسي استمرار الاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف في المنطقة، "للحث علي عدم التصعيد وضبط النفس، في ضوء خطورة الوضع بالشرق الأوسط".

وشدد على "ضرورة احترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف، وهو ما ثمنه الرئيس الأمريكي"، "مشيداً بحجم التواصل والتنسيق المستمر والمشترك، الذي يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة"، وفق البيان.

كما تطرق الاتصال أيضاً للوضع في السودان، حيث شدد السيسي على "الموقف المصري المبدئي من الأزمة السودانية، وحرص مصر على وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وتثمينها لكافة المبادرات ذات الصلة، بما يضمن وحدة السودان، وسلامته الإقليمية، وحقن دماء الشعب السوداني"، حسب البيان.

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