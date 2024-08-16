منظمة الصحة العالمية: 316 وفاة بالكوليرا في السودان

المصدر: رويترز

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أعلنت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، اليوم، أن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية في السودان تؤدي أيضاً إلى تفاقم انتشار أمراض منها الكوليرا، مشيرةً إلى تسبب المرض البكتيري في وفاة أكثر من 300 شخص.

وأوضحت هاريس، في اتصال مع صحفيين، أنه تم الإبلاغ عن 11327 حالة إصابة بالكوليرا و316 حالة وفاة، لافتةً إلى أن حالات حمى الضنك والتهاب السحايا في ارتفاع أيضاً.

وقالت: «نتوقع أن تكون الأعداد أكثر مما يتم الإبلاغ عنه».

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