مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرية بالضفة الغربية وأمريكا تندد

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت السلطات اليوم الخميس إن عشرات المستوطنين الإسرائيليين، بعضهم يرتدي أقنعة، هاجموا قرية فلسطينية قرب مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا سيارات وقتلوا شخصًا واحدًا على الأقل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن فلسطينيًا قُتل وأُصيب آخر بجروح خطيرة برصاص مستوطنين في قرية جيت في هجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي يشنها مستوطنون يتبعون نهج العنف في الضفة الغربية.

وأظهرت لقطات مصورة تداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في سيارات ومنازل إثر الهجمات.

وأدان البيت الأبيض الهجمات التي يشنها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، واصفًا إياها بأنها "غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان: "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ تدابير لحماية جميع المجتمعات من الأذى، وهذا يشمل التدخل لوقف مثل هذا العنف، ومحاسبة جميع مرتكبيه".

وقال الجيش الإسرائيلي إن وحدات من الشرطة والجيش تدخلت واعتقلت إسرائيليًا. وأدان الجيش الهجوم وقال إنه يلهي قوات الأمن عن مسؤوليات أخرى. وأضاف أنه يفحص التقارير حول مقتل الفلسطيني.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانًا يقول إنه ينظر في الواقعة "بأقصى صرامة". وجاء في البيان: "سيتم اعتقال ومحاكمة المسؤولين عن أي انتهاك ومحاكمتهم".

يتهم الفلسطينيون قوات الأمن الإسرائيلية باتخاذ موقف المتفرج والسماح لمجموعات من المستوطنين العنيفين بمهاجمة منازلهم وقراهم، ويتزايد القلق حيال هذه الوقائع على المستوى الدولي.

وقد فرضت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية عقوبات على المستوطنين العنيفين، وطالبوا إسرائيل مرارًا ببذل جهود أكبر لكبح الهجمات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز