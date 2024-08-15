تفاصيل مقتل رهينة إسرائيلي على يد حارسه

المصدر: د ب أ

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أعلن الناطق باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، أبو عبيدة، اليوم، مقتل أسير إسرائيلي على يد حارسه الذي تصرف بشكل انتقامي.

وقال أبو عبيدة، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة «إكس»، اليوم، إنه «بعد التحقيق في مقتل أحد أسرى العدو على يد حارسه، تبين أن المجند المكلف بالحراسة تصرَّف بشكل انتقامي، خلافاً للتعليمات، بعد تلقيه خبر استشهاد طفلَيه في إحدى مجازر العدو».

وأكد أن «الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى، وسنشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن».

وحمَّل أبو عبيدة «العدو المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر نتيجة كسره لكل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا».

ونشرت «القسام» صورة لجثة الأسير الإسرائيلي، وقالت: «وحشيتكم باتت خطراً داهماً على أسراكم».

وكان أبو عبيدة قال، في بيان يوم الاثنين الماضي: «إن مجندين من المكلفين بحراسة الأسرى الإسرائيليين قاما، في حادثتين منفصلتين، بإطلاق النار على أحدهم، وقتله على الفور، وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة، وتجرى محاولات لإنقاذ حياتهن».

وأضاف أبو عبيدة أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن ردات الفعل التي تترتب على ما وصفها بـ«المجازر» التي يتم ارتكابها في غزة، منوهاً بأن ذلك يعرّض حياة الرهائن للخطر.

ولفت أبو عبيدة إلى أنهم شكلوا لجنة تحقيق لمعرفة التفاصيل كاملة عن الحادثين.

ويأتي إعلان «القسام» بالتزامن مع انعقاد جولة المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بالدوحة اليوم.

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