«حماس» تعلن استهداف قوات إسرائيلية في غزة بطائرة انتحارية

المصدر: د ب أ

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أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم، إطلاق طائرة انتحارية تجاه تجمعات قوات إسرائيلية متوغلة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت «كتائب القسام»، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة «إكس»، اليوم، إن عناصرها «استهدفوا التحشد الرئيسي لقوات العدو في موقع مارس العسكري بصواريخ رجوم قصيرة المدى».

ومن المقرر أن يعقد الوسطاء الدوليون جولة جديدة من المفاوضات اليوم، بهدف وقف الحرب بين إسرائيل وحماس، وتأمين إطلاق سراح عشرات الرهائن، في اتفاق مأمول ينظر إليه على أنه الأفضل لتفادي صراع اقليمي اوسع.

ويجتمع وسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر مع وفد إسرائيلي في الدوحة، فيما يقترب عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر من 40 ألفاً.

ولم تعلن «حماس» ما إذا كانت ستشارك في المفاوضات، متهمةً إسرائيل بإضافة مطالب جديدة إلى المقترح المدعوم أمريكياً ودولياً.

ومن المرجَّح أن يؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى تهدئة التوترات في أنحاء المنطقة، وقد يؤدي الى امتناع إيران عن شن هجمات على إسرائيل، انتقاما لمقتل رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، بانفجار في طهران.

وأمضى الوسطاء شهوراً في محاولة التوصل إلى خطة من ثلاث مراحل تفرج «حماس» بموجبها عن عشرات الرهائن الذين أسرتهم في هجوم 7 أكتوبر الذي أشعل شرارة الحرب، مقابل وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

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