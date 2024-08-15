أكسيوس: ترامب تحدث مع نتنياهو عن الرهائن ووقف إطلاق النار

المصدر: رويترز

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نقل موقع أكسيوس عن مصدرين أمريكيين القول إن مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء وتناولا مسألة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وقال مصدر لأكسيوس إن مكالمة ترامب كان الهدف منها تشجيع نتنياهو على قبول الاتفاق، لكنه قال إنه لا يعرف ما إذا كان هذا هو ما قاله الرئيس السابق لنتنياهو بالفعل. ولم ترد حملة ترامب بعد على طلب التعليق.

في أواخر الشهر الماضي، زار نتنياهو الولايات المتحدة والتقى بالرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كاملا هاريس وترامب.

حددت مصر والولايات المتحدة وقطر يوم الخميس موعدا لجولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأعلن بايدن اقتراحا لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل في خطاب ألقاه في 31 مايو .

وتحاول واشنطن والوسطاء من المنطقة منذ ذلك الحين ترتيب صفقة وقف إطلاق النار في غزة مقابل إعادة الرهائن لكنهم يواجهون عقبات متكررة.

فقد قالت حماس يوم الأربعاء إنها لن تشارك في الجولة الجديدة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة المقرر عقدها يوم الخميس في قطر، لكن مسؤولا مطلعا على المحادثات قال إن الوسطاء يتوقعون التشاور مع الحركة فيما بعد.

وقالت واشنطن، أهم حلفاء إسرائيل، إن وقف إطلاق النار في غزة سيحد من تنامي فرص اتساع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

فمخاطر اندلاع حرب أوسع نطاقا تتزايد منذ مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في إيران والقائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت. واستتبع قتلهما تهديدات بالانتقام من إسرائيل.

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