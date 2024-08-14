39965 قتيلاً حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 39965 فلسطينياً، وإصابة 92294 آخرين منذ السابع من أكتوبر.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن 36 فلسطينياً قُتلوا في المجمل، مشيرةً إلى أن 54 شخصاً أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كان البيت الأبيض قد دعا، أمس، طرفي الصراع في غزة إلى بدء مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار، مؤكداً أن التفاوض هو الحل الأمثل لإنهاء تلك المأساة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أمس، إنه يتعين على إسرائيل وحركة «حماس» المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، وذلك بعد أن أثارت «حماس» شكوكاً حيال مشاركتها.

وأضافت جان بيير للصحفيين، على متن طائرة الرئاسة بينما كان الرئيس جو بايدن يسافر إلى نيو أورليانز: «نعتقد أن المفاوضين يجب أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات».

وتابعت: «نرى أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو أفضل طريقة لتهدئة التوتر الذي نشهده».

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