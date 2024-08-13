الكرملين: بوتين سيبحث أزمة الشرق الأوسط مع الرئيس الفلسطيني

المصدر: رويترز

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قال الكرملين في وقت متأخر من أمس الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيناقش الوضع في الشرق الأوسط مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو اليوم.

وذكر الكرملين في منشور على تطبيق تيليجرام "من المتوقع أن يجري تبادل وجهات النظر بشأن الوضع في الشرق الأوسط وسط تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي والكارثة الإنسانية التي لم يشهدها من قبل قطاع غزة".

وكان عباس وصل إلى موسكو في زيارة متوقعة منذ فترة طويلة تستمر حتى غد الأربعاء، ومن المقرر أن يسافر بعد ذلك إلى تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونددت باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الآونة الأخيرة ودعت جميع الأطراف إلى الكف عن زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

كما انتقدت الغرب مرارا لتجاهله الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967.

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