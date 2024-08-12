القوات الإسرائيلية تعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الإثنين، 12 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية .

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات جنين، والخليل، ورام الله، وقلقيلية، وأريحا، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين".

وأشار البيان إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا".



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز